وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تنفي مقتل الزعيم الكوري الشمالي

نفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، ما تردد عن وفاة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون جراء تفجير انتحاري، وقالت إنها أنباء “غير صحيحة”.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، نقلا عن مصدر في الوزارة، أن مصادر استخباراتية تعتقد أن هذه الشائعة ليس لها مصداقية.

وردًا على سؤال عما إذا كان الزعيم كيم ما زال على قيد الحياة، قال مسؤول عسكري إنه يعتقد أنه على قيد الحياة، بينما قال مصدر في وزارة الوحدة إنه يرى أن موقع “شرق آسيا تريبيون” نشر أخبارا وهمية متعلقة بالزعيم كيم.

وكان موقع شرق آسيا تريبيون قد أفاد بأن التلفزيون المركزي الكوري الشمالي ذكر أن إمرأة مشاركة في فعالية عقدت بيونج يانج فجرت قنبلة، وتم نقل الزعيم كيم إلى المستشفى، إلا أنه توفي عند وصوله إلى مستشفى .. غير أن التلفزيون المركزي الكوري الشمالي لم يعلن عن ذلك.

أ ش أ