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الصحة : تطبيق إليكتروني جديد «للمحمول» لكشف الزيادة في أسعار الأدوية بسهولة

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الصحة : تطبيق إليكتروني جديد «للمحمول» لكشف الزيادة في أسعار الأدوية بسهولة الصحة : تطبيق إليكتروني جديد «للمحمول» لكشف الزيادة في أسعار الأدوية بسهولة

وزير الصحة أحمد عماد الدين

أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، تدشين تطبيق إليكتروني جديد لاستخدام التليفون المحمول، يمكن عبره الاستعلام بسهولة ويسر عن الأدوية التي تم زيادتها.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16/5/2016، وما تبعه من إيضاح بتاريخ 26/5/2016، والخاص بالموافقة على زيادة أسعار الأدوية المسجلة المتداولة في السوق المصرى ، والمباعة بأقل من ٣٠ جنيهاً بنسبة 20% بحد أدنى ٢ جنيه، وحد أقصى ٦جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه على وحدات.

وأوضحت وزارة الصحة – في بيان اليوم الجمعة – أنه يمكن تحميل التطبيق مباشرة من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو من على الرابط التالي #### https://play.google.com/store/apps/details?id=io.CAPA.PricingSearch####

وأوضح بيان الوزارة أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية أكدت أن المرجعية الأساسية للأسعار الجبرية للمستحضرات الصيدلية هي إخطارات التسعير الخاصة بكل مستحضر، هذا بالإضافة إلى القوائم الاسترشادية لأسعار المستحضرات الصيدلية محل تطبيق قرار مجلس الوزراء والمعلنة على الموقع الرسمى للإدارة المركزية للشئون الصيدلية وكذلك التطبيق الإلكتروني.

وشكرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الغالبية الكاسحة من الصيادلة الشرفاء على التزامهم وتعاونهم الدائم ، كما حذرت من تداول أى بيانات أو تطبيقات أو قوائم أخرى، وتهيب بالشركات والسادة الصيادلة ضرورة الالتزام بالأسعار الجبرية المعلنة على القوائم الرسمية أو التطبيق الإلكتروني ، وذلك حرصاً على الصالح العام وحسن انضباط السوق المصري.

أ ش أ

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