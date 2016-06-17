بالصور.. الآلاف يشيعون جثمان شهيد الجيش بقنا.. والمحافظ يصرف إعانة عاجلة لأسرته

شيع الآلاف من أهالى مركز قفط جنوب محافظة قنا جثمان الشهيد هشام حزين مجند بالقوات المسلحة، الذى استشهد بمدينة العريش على يد الإرهاب الغاشم.

تقدم الجنازة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة، حيث أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بالمسجد العمرى فى مدينة قفط عقب صلاة الجمعة، ليتم دفنه فى مساكن العائلة بمدينة قفط.

وسيطرت حالة من الانهيار على والد الشهيد وأقاربه وأصدقائه أثناء صلاة الجنازة وتشييع الجثمان.

يذكر أن الشهيد تخرج من المعهد الفنى الصناعى بأسوان ولم يتزوج بعد، وكان متبقى له شهور قليله لإنهاء خدمته فى الجيش ويعمل طوال فترة إجازاته ليساعد أسرته، حيث يعمل والده نجار مسلح، ووالدته ربة منزل، وله شقيقان من الأولاد وأخت واحده اصغر منه.

ومن جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه سيتم صرف إعانة عاجلة لأسرة الشهيد، متمنيا للشهيد الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان، داعيا أن يحفظ الله مصر وأبناءها.

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