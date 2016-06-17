"زراعة الشرقية" تتحفظ على 472 عبوة مبيدات فى محلين بدون تراخيص

ضبطت مديرية الزراعة بالشرقية، تحت إشراف المهندس علاء عفيفى، محلين بمدينة الزقازيق يقومان بالاتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية بدون تراخيص، وتم التحفظ على 472 عبوة بإجمالى 211 لترا.

وكان المهندس عاطف زناتى، رئيس قسم الرقابة على المبيدات بالمديرية، قد ترأس حملة بالتنسيق مع شرطة المسطحات البيئة، برئاسة الرائد أحمد إبراهيم رئيس المباحث، والتى قامت بمداهمة المحلين، وحيث ضبط فى الأول 395 عبوة بإجمالى كمية 172 لتر/ كجم، لعدد 15 صنفا من المبيدات والمخصبات الزراعية مثل (كلورفان ـ سوريال كبريت ـ جنرال ـ امينو كالسيوم)، وتم تحرير محضر رقم (3/246 فى 16/ 6 /2016) أحوال المسطحات.

وبالمحل الثانى تم ضبط "77 عبوة بإجمالى كمية 39 لتر/ كجم ، لعدد 7 أصناف من المبيدات والمخصبات الزراعيه مثل (ملاثيون لايف ـ أكتاكرون ـ ساتيرن ـ رمبو 25%)، وتحرر محضر برقم (4/246 فى 16/ 6 /2016) أحوال المسطحات.

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