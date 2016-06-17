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"تموين البحر الأحمر" تضبط جزار بالغردقة يبيع لحوم مستوردة على أنها بلدية

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"تموين البحر الأحمر" تضبط جزار بالغردقة يبيع لحوم مستوردة على أنها بلدية "تموين البحر الأحمر" تضبط جزار بالغردقة يبيع لحوم مستوردة على أنها بلدية
تمكنت مباحث تموين البحر الأحمر برئاسة العقيد شريف عبد المجيد رئيس مباحث ، من ضبط جزار يبيع اللحوم المستوردة على أنها بلدية بالغردقة، فتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء على عامر مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد قيام حملة من مباحث التموين برئاسة العقيد شريف عبد المجيد رئيس مباحث التموين والاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة وذلك بعد ورود معلومات عن قيام أحد الجزارين ببيع لحوم وكبدة مستورده على أنها لحوم وكبدة بلدية طازجة بمنطقة ابو نواس بالسقالة وذلك لتحقيق الربح السريع مستغلا بذلك عدم معرفة المواطنين لتلك الحيلة.

تم ضبط الجزار المتهم وبحوزته كمية.كبيرة من اللحوم المستوردة وبعرضها على انها بلدية تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحضر اللازم.
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مصر 365

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