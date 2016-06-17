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أمن قنا يوزع 4 آلاف إمساكية رمضان على المواطنين مدون عليها أرقام الإدارات

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أمن قنا يوزع 4 آلاف إمساكية رمضان على المواطنين مدون عليها أرقام الإدارات أمن قنا يوزع 4 آلاف إمساكية رمضان على المواطنين مدون عليها أرقام الإدارات
قامت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، برئاسة الرائد أحمد عبد العزيز، وبناءً على توجيهات اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا بتوزيع عدد من الإمساكيات الرمضانية على المواطنين مدون عليها أرقام إدارات المديرية المختلفة.

وأفاد اللواء صلاح حسان، أن توزيع الإمساكيات التى تشمل أرقام النجدة وإغاثة المرور والإطفاء والإسعاف والأحوال المدنية، هدفها سرعة التواصل مع المواطن ودعم الترابط بين المواطن والشرطة المتواجدة فى خدمته وتأمينه طوال الوقت، حيث تم توزيع أكثر من 4 آلاف إمساكية مطبوع عليها الإدارات الحيوية لتكون متاحة للمواطنين على مدار اليوم.

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