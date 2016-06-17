محافظ دمياط يتابع عملية ترميم جسر النيل بمدينة السرو

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أعمال ترميم جسر النيل فى الأجزاء المنهارة بمدينة السرو، حيث قام محمد البساطى رئيس المدينة بالتنسيق مع مهندس جسور النيل لإتمام عملية الترميم.

وكان المحافظ سبق وأن وجه خلال اجتماعه الأخير بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف أوجه التعاون بين الأجهزة المختلفة لمواجهة المشاكل.

وحذر المحافظ فى بيان اليوم، من العمل من خلال الجزر المنعزلة، ومنح صلاحيات واسعة لرؤساء المراكز والمدن بأهمية التنسيق مع الجهات الخدمية ذات الصلة لحل مشاكل المواطنين، وكذا المشاكل التى تطرأ علي القطاعات التابعة والعمل علي حلها علي وجه عاجل.

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