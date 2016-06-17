محافظ المنوفية: يحيل مدير الإنارة بحى غرب شبين الكوم للتحقيق ويوقفه 3 أشهر

أحال الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، مدير الإنارة بحى غرب شبين الكوم للتحقيق وإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، لوجود مخالفات فى تركيب كشافات الصوديوم والليد الموردة من الهيئة العربية للتصنيع، كما أمر رئيس حى غرب برفع اللمبات والأعمدة المخالفة والإفادة.

وأفاد مسئول الطاقة والإنارة بالديوان أنه بالمرور والمتابعة الدورية للكشافات التى تم تركيبها بحى غرب شبين الكوم تبين أن مسئول الإنارة بالحى قام بتركيب الكشافات بالمخالفة للعقد بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء والهيئة العربية للتصنيع، وتم التركيب دون خطة عمل تمكن المسئول من المتابعة.

وتبين وجود عدد من الكشافات الموردة جهد التشغيل لها أعلى من جهد التغذية لشبكة الإنارة، مما يؤدى إلى تلف فى دائرة الإنارة نتيجة فروق الجهد ولم يتم تغييرها، كما قام مسئول الإنارة باستخدام الكشافات التى تم توفيرها لخدمة الإنارة العامة بتركيبها على وجهات ومداخل المنازل، وتغيير عدد من الأعمدة وترك غيرها بنفس الشارع.

وأكد محافظ المنوفية أنه لن يتوانى عن محاربة كافة أشكال الفساد بكل حسم على المستويين المالى والإدارى، مشيرا إلى أن محاربة الفساد هى مسئولية المواطن والحكومة معا ليشعر المواطن بعدالة القانون.

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