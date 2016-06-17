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سكرتير عام جنوب سيناء: إنشاء 4 خزانات لحل أزمة المياه بالمحافظة

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سكرتير عام جنوب سيناء: إنشاء 4 خزانات لحل أزمة المياه بالمحافظة سكرتير عام جنوب سيناء: إنشاء 4 خزانات لحل أزمة المياه بالمحافظة
قال اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء "يشهد نهاية هذا العام حلا لمشكلة عجز المياه فى معظم مدن المحافظة، وجار إنشاء بعض المشروعات لمعالجة مشكلة عجز كمية مياه الشرب بمدينة رأس سدر وأبوزنيمة وطور سيناء".

وأضاف محمود عيسى فى تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أنه جار تنفيذ مشروع استكمال إنشاء 4 خزانات بمدن رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، والطور إحداها خزان أرضى بمدينة الطور، بسعة 5 آلاف متر مكعب فى اليوم، وفى "رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس" خزانات سعة الواحد منها 10 آلاف متر مكعب فى اليوم، وذلك لخدمة 7 آلاف مواطن بمناطق بهذه المدن، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من الخزانات نهاية 2016.


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