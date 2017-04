المتهمون بإدار "شاومينج بيغشش ثانوية": نشرنا الأسئلة لزيادة أعداد المتصفحين

وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية جديدة للقائمين على تسريب الامتحانات، بضبط 3 من القائمين على إدارة صفحات على موقع "فيس بوك" لتسريب امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية والجيزة.

وأضافت الداخلية فى بيان لها، أن ذلك يأتى فى إطار مواصلة الجهود الأمنية بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية، لضبط العناصر المتورطة فى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يقومون من خلالها بارتكاب بعض الجرائم والمخالفات، والتى من بينها تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل لشخصية أحد القائمين على صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تنشر صورا ومنشورات تحتوى على أسئلة لامتحانات الثانوية العامة وإجاباتها أثناء تأدية الطلاب لها لتسهيل عملية الغش داخل اللجان.

وتبين أن المتهم يدعى "محمد . م" طالب، مقيم بمحافظة الدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه، وبحوزته "جهازى هاتف محمول وتاب"، وبفحص التاب تبين وجود دلائل تُشير إلى ارتكابه الواقعة، كما تبين نشره منشورات تتضمن عبارات تحريضية ضد وزراة التربية والتعليم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

>وتوصلت الجهود الأمنية أيضاً إلى تواجد إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" باسم (When I die Don’t Cry Just loOk At The sky) يقوم القائمين عليها بنشر صور ومنشورات تحتوى على أسئلة لامتحانات الثانوية العامة وإجاباتها، حال تأدية الطلاب لها لتسهيل عملية الغش داخل اللجان، حيث أكدت المعلومات أن القائم على إدارة تلك الصفحة "عبدالباقى . ع" طالب، مقيم بمحافظة أسيوط، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل إقامته، وبحوزته "جهاز هاتف محمول"، وبفحص الهاتف تبين وجود دلائل تُشير إلى إرتكابه الواقعة، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة ونشره إجابات الامتحانات على الصفحة محل الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى رصد إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" باسم "شاومينج" ينشر القائمون عليها صورا ومنشورات تحتوى على أسئلة لامتحانات الثانوية العامة وإجاباتها أثناء تأدية الطلاب لها، لتسهيل عملية الغش داخل اللجان، حيث أكدت المعلومات أن القائم على إدارة تلك الصفحة " طه ح" 22 مندوب مبيعات ومقيم العمرانية بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته "جهاز لا بتوب وهاتف محمول" وبفحص الهاتف تبين وجود دلائل تُشير إلى ارتكابه الواقعة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة ونشره إجابات الامتحانات على الصفحة محل الواقعة، عقب علمه بأن صفحات "شاومينج" تحوز على إعجاب عدد كبير من متصفحى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين، والعرض على النيابة العامة حيث باشرت التحقيقات.

