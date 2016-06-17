النيابة تأمر باستخراج جثة شاب بالدقهلية لشك أسرته بوجود شبهة جنائية فى وفاته

أمر رئيس نيابة السنبلاوين بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى، المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، باستخراج جثة لشاب من مدفنه، قد لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع، بعد شك والده وأسرته فى وجود شبهة جنائية فى واقعة وفاته.

يذكر أن محمد ا ا 22 سنة، لقى مصرعه غارقا داخل إحدى الترع بمدينة السنبلاوين منذ ثلاثة أيام عقب صلاة الفجر أثناء اجتماعه مع أصحابه لغسيل التوك التوك الخاص به، وتم استخراج الجثمان من المياه، وصرحت النيابة بدفنه لعدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة جاءت نتيجة إسفكسيا الغرق.

فيما تقدمت أسرة الشاب بطلب للنيابة لوجود شكوك حول بعض أصدقائه متورطين فى غرقه، وبعد موافقة النيابة تم انتداب الطب الشرعى، وتم استخراج الجثة من المقابر، وتمت معاينته، وأثبت التقرير الأولى عدم وجود إصابات ظاهرية فى المجنى عليه.

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