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ميكانيكى يتخلص من زوجته بسبب خلافات أسرية فى المنيا

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ميكانيكى يتخلص من زوجته بسبب خلافات أسرية فى المنيا ميكانيكى يتخلص من زوجته بسبب خلافات أسرية فى المنيا
تخلص ميكانيكى فى المنيا من زوجته بعد ضربها وخنقها بشدة، عقب الانتهاء من حضور حفل زفاف أحد أقارب المجنى عليها، لتكرار الخلافات الأسرية بين زوجته وأسرة المتهم.

تلقى اللواء رضا طبليه مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عصام جمال مأمور مركز شرطة ملوى، يفيد بقيام " يوسف -.ج " 27 سنه ميكانيكى، مقيم بقريه البياضية، بقتل زوجته "ألفت .أ" ، 25 سنة خنقا.

بالانتقال إلى مكان البلاغ تم ضبط المتهم وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر وجود خلافات أسرية بينه وبين زوجته ووالديه وأشقائه، قام على أثر هذه الخلافات بترك القريه وتوجه للعمل فى إحدى ورش الميكانيكا بمحافظه الإسكندرية، ونقل زوجته وأولاده لمحل عمله الجديد.

وأضاف المتهم: الخلافات كانت ماتزال مستمرة، حتى أن قام أهل زوجته بالاتصال لحضور حفل زفاف شقيقة المجنى عليها، وبالفعل توجهنا إلى القرية، وعقب انتهاء حفل الزفاف توجهنا إلى منزل عائلتى وتكرر الخلاف مرة ثانية مع أهلى، ما أثار عضبى، وتعديت عليها بالضرب المبرح والخنق حتى فارقت الحياه، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.


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