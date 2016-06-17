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رسميا.. الزمالك يقيل جمال عبد الحميد بعد الأزمات الأخيرة

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رسميا.. الزمالك يقيل جمال عبد الحميد بعد الأزمات الأخيرة رسميا.. الزمالك يقيل جمال عبد الحميد بعد الأزمات الأخيرة

قرر الزمالك إقالة جمالد عبد الحميد مدير الكرة بالفريق من منصبه بعد الأزمات الأخيرة التي شهدها المعسكر الأبيض انضباطيا.

وكان الزمالك قد شهد أكثر من أزمة خلال الأيام القليلة الماضية أبرزها تغيب كوفي والذي هدد بفسخ عقده وكذلك مشادة كهربا وطارق حامد.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك استقر على اتخاذ قرارا بإعفاء جمال عبد الحميد من منصبه بعد الأزمة الأخيرة التي اندلعت بسببه عقب استبعاده من السفر لنيجيريا لكثرة عدد البعثة وهو الأمر الذي أثار غضبه بشدة.

ولوح جمال عبد الحميد بالاستقالة من منصبه عقب مباراة إنيمبا وحاول رئيس النادي مرتضى منصور التدخل لحل الأزمة إلا أن غضب الأول استمر ليستقر الزمالك على القرار.

ويأتي قرار الزمالك عقب الأزمات الأخيرة التي شهدها الفريق على المستوى الانضباطي أبرزها مشادة كهربا وطارق حامد في مران الفريق قبل يومين، وكذلك أزمة محمد كوفي التي وصلت للتهديد بفسخ التعاقد.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد في افتتاح مباريات الفريق المصري بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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