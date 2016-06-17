الكرملين: من الصعب التمييز بين جماعات المعارضة السورية على الأرض

قال الكرملين اليوم الجمعة، إنه من الصعب التمييز بين المعارضة المعتدلة والمتطرفين على الأرض، عند توجيه ضربات جوية فى سوريا إذ أنهم فى كثير من الأحيان يقاتلون بالقرب من بعضهم البعض.

وأدلى متحدث باسم الكرملين بالتصريحات عندما طلب منه التعقيب على مزاعم مسؤول عسكرى أمريكى كبير لم يتم الكشف عن هويته اتهم القوات الروسية فى سوريا بقصف مقاتلين تدعمهم واشنطن.

كما انتقد المتحدث مذكرة دعا فيها مسؤولون أمريكيون لشن ضربات جوية على القوات الحكومية السورية وأضاف أن أى محاولة لتغيير النظام فى سوريا ستدفع المنطقة برمتها إلى الفوضى.

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