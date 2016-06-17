أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الكرملين: من الصعب التمييز بين جماعات المعارضة السورية على الأرض

Google+ Print
الكرملين: من الصعب التمييز بين جماعات المعارضة السورية على الأرض الكرملين: من الصعب التمييز بين جماعات المعارضة السورية على الأرض
قال الكرملين اليوم الجمعة، إنه من الصعب التمييز بين المعارضة المعتدلة والمتطرفين على الأرض، عند توجيه ضربات جوية فى سوريا إذ أنهم فى كثير من الأحيان يقاتلون بالقرب من بعضهم البعض.

وأدلى متحدث باسم الكرملين بالتصريحات عندما طلب منه التعقيب على مزاعم مسؤول عسكرى أمريكى كبير لم يتم الكشف عن هويته اتهم القوات الروسية فى سوريا بقصف مقاتلين تدعمهم واشنطن.

كما انتقد المتحدث مذكرة دعا فيها مسؤولون أمريكيون لشن ضربات جوية على القوات الحكومية السورية وأضاف أن أى محاولة لتغيير النظام فى سوريا ستدفع المنطقة برمتها إلى الفوضى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365