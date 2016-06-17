أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"عمليات الفلوجة" تحرر مركز المدينة والمجمع الحكومى من قبضة داعش

Google+ Print
"عمليات الفلوجة" تحرر مركز المدينة والمجمع الحكومى من قبضة داعش "عمليات الفلوجة" تحرر مركز المدينة والمجمع الحكومى من قبضة داعش
أكد قوات عمليات الفلوجة استعادتها المجمع الحكومى والسيطرة على مركز المدينة، مشيرة إلى أنه سيتم تحرير مستشفى الفلوجة العام خلال ساعة، وستقوم بتأمين الحماية للمستشفى حال وجود مدنيين بداخله.

وأفادت عمليات الفلوجة، فى تصريحات نقلتها قناة العربية، أن بعضا من عناصر داعش الفارين من معركة الفلوجة هربوا بين العائلات، وأن العدد المتبقى من المدنيين بالفلوجة لا يتجاوز المئات، معلنة عن أن شرطة الأنبار والحشد العشائرى ستتوليان المسئولية فى المناطق المحررة فى الفلوجة.

- الشرطة العراقية تسيطر على مبنى قائمقامية الفلوجة بعد طرد عناصر تنظيم داعش

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365