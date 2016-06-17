"عمليات الفلوجة" تحرر مركز المدينة والمجمع الحكومى من قبضة داعش

أكد قوات عمليات الفلوجة استعادتها المجمع الحكومى والسيطرة على مركز المدينة، مشيرة إلى أنه سيتم تحرير مستشفى الفلوجة العام خلال ساعة، وستقوم بتأمين الحماية للمستشفى حال وجود مدنيين بداخله.

وأفادت عمليات الفلوجة، فى تصريحات نقلتها قناة العربية، أن بعضا من عناصر داعش الفارين من معركة الفلوجة هربوا بين العائلات، وأن العدد المتبقى من المدنيين بالفلوجة لا يتجاوز المئات، معلنة عن أن شرطة الأنبار والحشد العشائرى ستتوليان المسئولية فى المناطق المحررة فى الفلوجة.

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