القضاء الفرنسى يرجىء قراره بشأن رد الدعوى للتحقيق فى وفاة ياسر عرفات

أرجأ القضاء الفرنسى، اليوم الجمعة، قراره فى الاستئناف الذى تقدمت به سهى ارملة الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، ضد قرار برد الدعوى للتحقيق فى "اغتيال" زوجها والذى فتح بعد وفاته فى 2004.

و ذكر مصدر قضائى ان محكمة استئناف "فيرساي" أجلت قرارها الى 24 يونيو أو 8 يوليو المقبل، و كان محاميا عرفات فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان قد قدما الاستئناف فى سبتمبر 2015 بعد حكم اصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين التحقيق بحجة ان القضاء اغلق الملف بسرعة كبيرة وان "احدا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات".

و اعتبر القضاة الثلاثة المكلفين بالملف فى نانتير بضواحى باريس، "انه لم يتم اثبات ان عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210" وانه لا توجد "ادلة كافية على تدخل طرف ثالث ادى الى الاعتداء على حياته".

و طلبت النيابة العامة تأكيدا على انتهاء التحقيق. بينما اكد مصدر قضائى ان المحكمة ستصدر قرارها فى جلسة مغلقة صباح الجمعة.

واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم اذ اعتبروا ان غاز الرادون المشع الذى يتواجد بشكل طبيعى فى محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفى القبر.

و فى المقابل اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات ان النتائج التى توصلوا اليها تدعم "بشكل معقول فرضية تسميم" الزعيم الفلسطيني.

وبدأ القضاة التحقيق فى اغسطس 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها ارملة عرفات اثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 فى اغراض شخصية لزوجها.

و تم أخذ من قبر عرفات فى نوفمبر 2012 نحو ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.

و يذكر ان الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات قد رحل فى نوفمبر 2004 فى مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف ابدا اسباب الوفاة.