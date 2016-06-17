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الأمم المتحدة: وصول قافلة مساعدات إلى منطقة الوعر المحاصرة بحمص السورية

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الأمم المتحدة: وصول قافلة مساعدات إلى منطقة الوعر المحاصرة بحمص السورية الأمم المتحدة: وصول قافلة مساعدات إلى منطقة الوعر المحاصرة بحمص السورية
قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه اليوم الجمعة إن قافلة مساعدات تحمل أغذية وامدادات طبية وإمدادات طوارئ أخرى لنحو 37500 شخص وصلت إلى منطقة الوعر المحاصرة بمدينة حمص فى سوريا.

وأضاف "قافلة الوعر اكتملت الليلة الماضية وعاد الفريق سالما إلى قاعدته... من المقرر إرسال قافلة ثانية لإمداد بقية من هم فى الوعر الذين يقدر عددهم بنحو 75 ألف شخص فى الأيام القليلة القادمة."

وقال لايركه إن قافلة منفصلة متجهة إلى عفرين بشمال حلب انطلقت لكن أخرى مخصصة لضاحية كفر بطنا فى دمشق لم تتحرك بسبب "تعقيدات لوجيستية فى اللحظة الأخيرة". وأضاف أن الأمم المتحدة تأمل أن تمضى القافلة قدما فى الأيام القليلة القادمة.
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