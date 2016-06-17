5 نصائح لتجنب متلازمة "الرؤية الكمبيوترية".. أهمها "افصل" كل 20 دقيقة

قد يقضى بعض الأشخاص الكثير من الوقت أمام شاشات أجهزة الكمبيوتر، مما يؤثر ذلك سلبيا على صحة العينين، وقد ينتج عنه متلازمة الرؤية الكمبيوترية.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" فإن متلازمة الرؤية للكمبيوتر، هى واحدة من المتلازمات الأكثر شيوعا فى الوقت الحالى، وتصيب الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر لفترة طويلة، وقد ينتج عنها بعض الأعراض كالصداع وجفاف العين وآلام الرقبة وتهيج وعدم وضوح بالرؤية.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير نصائح طبيعية لتجنب متلازمة الرؤية عند النظر للكمبيوتر ولرعاية العينين، وتتضمن الآتى:

>1- غسل العينين: إذا كنت لا تستطيع تجنب العمل لساعات طويلة، من الضرورى غسل العينين كل ساعتين، فهذا قد يبقيها نظيفة ويقلل من الإجهاد.

2- الحفاظ على اتباع قاعدة 20-20-20: فهذه القاعدة هى بعد كل 20 دقيقة يجب أن تُبعد عينك عن شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وإلقاء النظر على أشياء تبتعد عنك 20 قدما وعد لـ20 ثانية ثم عد للعمل مرة أخرى.

3- الحفاظ على وجود مسافة جيدة بينك وبين شاشة الكمبيوتر، ويجب أن تكون المسافة من 30 إلى 38 سم من شاشة الكمبيوتر.

4- يمكنك استخدام العلاجات المنزلية لمتلازمة رؤية الكمبيوتر، فليس هناك علاج أفضل من تقطيع الخيار إلى شرائح ووضعها على عينيك لتهدئة وتخفيف التوتر.

5- استخدام النظارات الخاصة لحماية عينيك: من الضرورى استشارة طبيب العيون لإجراء زجاج مضاد للوهج، وذلك لحماية عينيك من الضوء الأزرق الضار على العينين.

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