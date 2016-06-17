نيابة أمن الدولة تأمر بتفريغ الصندوق الأسود الثانى للطائرة المصرية المنكوبة

وقالت مصادر قضائية، إن النيابة أرسلت الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية، اللذين تم العثور عليهما إلى لجنة التحقيق المصرية، لتفريغه وكتابة تقرير بشأن اللحظات الأخيرة والمحادثات الصوتية داخل كابينة قيادة الطائرة، بين قائد الطائرة ومساعدية، وذلك للوقوف على الأسباب التى أدت إلى وقوع الحادث.
كما طلبت النيابة من لجنة التحقيق اعداد تقرير عن حالة الصندوقين الأسودين، والمدة اللازمة لتفريغ محتواهما لمعرفة سبب سقوط الطائرة.
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