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نيابة أمن الدولة تأمر بتفريغ الصندوق الأسود الثانى للطائرة المصرية المنكوبة

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نيابة أمن الدولة تأمر بتفريغ الصندوق الأسود الثانى للطائرة المصرية المنكوبة نيابة أمن الدولة تأمر بتفريغ الصندوق الأسود الثانى للطائرة المصرية المنكوبة
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام للنيابات، بتفريغ الصندوق الأسود الثانى لطائرة للطيران، الخاص بمسجل بيانات الطائرة (Flight data recorder)، والذي تم العثور عليه فجر اليوم الجمعة، بواسطة السفينةLethbridge John المؤجرة من المصرية، للمشاركة فى أعمال البحث، عن الطائرة المصرية التى سقطت الشهر الماضى، فى البحر الأبيض المتوسط أثناء عودتها من مطار شارل ديجول إلى القاهرة بالقرب من جزيرة كريت القبرصية.

وقالت مصادر قضائية، إن النيابة أرسلت الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية، اللذين تم العثور عليهما إلى لجنة التحقيق المصرية، لتفريغه وكتابة تقرير بشأن اللحظات الأخيرة والمحادثات الصوتية داخل كابينة قيادة الطائرة، بين قائد الطائرة ومساعدية، وذلك للوقوف على الأسباب التى أدت إلى وقوع الحادث.

كما طلبت النيابة من لجنة التحقيق اعداد تقرير عن حالة الصندوقين الأسودين، والمدة اللازمة لتفريغ محتواهما لمعرفة سبب سقوط الطائرة.

- الصندوقان الأسودان للطائرة المصرية يصلان القاهرة مساء اليوم

- انتشال الصندوق الأسود الثانى يحل لوغاريتمات سقوط الطائرة المصرية .. لجنة التحقيق الفنية تبدأ تفريغ مسجل بيانات قمرة القيادة السبت.. واللجنة تستمع لأخر 30 دقيقة بين الكابتن والمساعد وأبراج المراقبة

- الصندوق الأسود للطائرات.. صنع فى خمسينات القرن الماضى.. والطيارون اعتبروه أداة تجسس فى بدايته وأصبح إلزاميا فى 1960.. مزود ببطاريات تبعث إشارات لمدة 30 يوما.. ويتحمل حرارة 1000 درجة مئوية

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مصر 365

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