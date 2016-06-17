حوار في الجول – قائد زيسكو يتحدث عن ميزة للأهلي ضدهم.. وغياب مؤثر وذكرى سيئة

يؤمن جاكسون موانزا قائد زيسكو الزامبي أن فريقه ليس لديه أفضلية على حساب الأهلي في تحقيق نتيجة جيدة في مباراتهما نظرا لخوض اللقاء على ملعبه.

ويحل الأهلي ضيفا يوم السبت على زيسكو الزامبي لملاقاته في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث موانزا لـFilGoal.com مؤكدا أنه يعرف الأهلي جيدا وأن هدفهم هو تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشوارهم في دور المجموعات تساعدهم على إكمال البطولة.

وكل ما يلي على لسان قائد زيسكو في حديثه لـFilGoal.com.

"اللعب أمام الأهلي شيء كبير وممتع، نعرف الأهلي جيدا فهو فريق عظيم في القارة، وشخصيا أعرفهم بشكل جيد جدا بعد أن لعبت أمامهم في 2011، يومها كنا قريبين من التأهل على حسابهم لكنهم فازوا علينا بصعوبة بهدف وحيد".

"لا نسعى للثأر من خسارة 2011 لأن الأمور مختلفة تماماً في هذه المرة.. وقتها كان الخاسر يودع البطولة لكننا الآن في مرحلة المجموعات وهدفنا هو جمع أكبر عدد ممكن من النقاط".

"لا أعرف الكثيرين من لاعبي الأهلي لأن الفريق الذي التقيناه في 2011 تغير كثيرا لكن الفرق الكبرى مثل الأهلي دائما ما تكون مليئة باللاعبين الجيدين والنجوم الكبار".

"الأهلي سيأتي إلى هنا بغرض تحقيق الفوز، لكننا لن نذهب للمباراة لنستمتع بمشاهدتهم ونتركهم يهزموننا.. سنقدم أفضل ما لدينا حتى نحصد النقاط الثلاث".

"في كرة القدم الحديثة لا يوجد ما يسمى أفضلية الأرض للفريق صاحب الملعب، كل فريق لديه حظوظه سواء على ملعبه أو خارجه وهذه ميزة للأهلي في لقاء الغد فهو سيأتي إلى هنا للفوز ونحن أيضاً سنلعب على الفوز في كل المباريات".

"إيقاف المهاجم جيمس ويري وإصابة المهاجم إدريس مبومبو أمر مؤثر بالتأكيد، ويضع عبئا ثقيلاً علي كوني أصبحت المهاجم الوحيد المتبقي في التشكيلة".

"لكنني أثق في قدراتي وأثق في زملائي أيضا، المدافع أداما بان يغيب أيضا للإيقاف لكننا نملك البدائل الجيدة والقادرة على سد هذا الفراغ"

"بالتأكيد نتمنى أن نبدأ المجموعة بطريقة إيجابية ونحقق الفوز على الأهلي، ثم لنرى بعدها ما يمكن أن يحدث من يدري ربما نواصل طريقنا حتى النهاية".