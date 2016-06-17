تقرير في الجول - غياب 4 لاعبين عن زيسكو في مواجهة الأهلي ' هدافا الفريق '

تأكد غياب أربعة لاعبين عن صفوف زيسكو في مواجهة الأهلي في المباراة التي ستجمع بينهما يوم السبت في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا بسبب الإيقاف أو الإصابة.

واللاعبون الذين تأكد غيابهم عن مواجهة الأهلي هم بن أداما بان وجيسي ويري وإدريس مبومب وجاكو باندا.

وسيغيب جيسي ويري وبن أداما بان عن المباراة بداعي الإيقاف وذلك طبقا لخطاب أرسله الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للأهلي يبلغه فيه بذلك الأمر.

أما جاكوب باندا وإدريس مبومبو بسببب مرض الأول بالملاريا والثاني لإصابة في الظهر.

وجيسي ويري هم مهاجم كيني انضم لزيسكو في يناير من العام الجاري قادما من فريق توسكر وهو هداف الفريق في الدوري المحلي بـ10 أهداف مع إحرازه لهدفين آخرين في دوري الأبطال.

أما بن أداما بان فهو مدافع من النيجر وانضم لزيسكو قادما من فريق كالوم الغيني في شهر يناير الماضي.

ويفتقد زيسكو أيضا لخدمات الهداف الآخر له في دوري أبطال إفريقيا بواقع أربعة أهداف وهو إدريس مبومبو الذي يقضي فترة إعارة مع الفريق الزامبي قادما من كابوي ووريرز، وسجل أيضا هدفين في الدوري وآخر وحيد في الكأس.

وأخيرا جاكوب باندا وهو حارس مرمى الفريق وقائده الأساسي يغيب منذ منتصف شهر مايو الماضي.

والتشكيل المتوقع للفريق الزامبي أمام الأهلي كما كشف عنه كاي كالوميانا منسق زيسكو لـFilGoal.com سيكون كالتالي:

حارس المرمى: لاميك نيانجو (28)

الدفاع: داوتي موسيكوا (21) - شيمي ماييمبي (7) - ديفيد أوينو (15) - كاندواني متونجا (18) - أيو أولوافيمي (3)

الوسط: أنطوني أكويمو (26) - ميتشيك تشايلا (13) - كلاتوس تشاما (17) - موابي مويلوا (22)

الهجوم: جاكسون موانزا (14)

البدلاء: براون نيريندا (16) - برنارد مابيلي (2) لوتي بواليا (27) - مايبين موابا (8) - سيمون سيلويمبا (6) - جون تشينجاندو (11) - لازاروس كامبولي (10)

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