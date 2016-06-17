الأهلي: زيسكو أقوى من يانج أفريكانز.. وهؤلاء هم أخطر لاعبيه

أكد أسامة عرابي المدرب العام للأهلي أن زيسكو منافس الأهلي المقبل في دوري أبطال إفريقيا أقوى من يانج أفريكانز الذي تخطاه الفريق الأحمر في دور الـ16.

ويحل الأهلي ضيفا يوم السبت على زيسكو الزامبي لملاقاته في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث أسامة عرابي قائلا:"زيسكو من الفرق القوية للغاية والتي تتميز باللعب الجماعي ولديهم قوة هجومية تمثلت في الفوز ذهابا وإيابا على الملعب المالي في الدور الماضي بنتيجة 3-1 و2-1".

وأكمل"الجهاز الفني تابع العديد من مباريات زيسكو وحددنا نقاط قوته وضعفه ولديه ثلاثة لاعبين مميزين هم رقم 3 أيو أولوافيمي، و11 جون تشينجاندو، و17 كلاتوس تشاما".

وأردف"زيسكو مستواه الفني أفضل من يانج أفريكانز الذي تخطيناه في الدور السابق ما يستلزم من اللاعبين اللعب بقوة والالتزام بتعليمات من بداية المباراة لنهايتها".

وواصل"يجب تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشوار دور المجموعات تساعدنا على إكمال المشوار نحو التأهل لنصف النهائي".

في الوقت ذاته أكد عرابي أن الأهلي أغلق تماما صفحة الهزيمة من المصري في الجولة 31 من الدوري وأن تركيزه منصب حاليا على مواجهة زيسكو.

وأتم"القلق على الدوري مطلوب لكن الخوف مرفوض والآن علينا التركيز في إفريقيا قبل العودة لخوض آخر مباريات الدوري وتحقيق الفوز بهم لضمان الفوز باللقب".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق خمس نقاط عن ملاحقه الزمالك مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية المسابقة.

كما حرص أسامة عرابي على عقد جلسات مع حسام غالي ورمضان صبحي ورامي ربيعةلاعبو الفريق لشرح بعض النقاط الفنية لهم والأدوار المطلوب منهم تأديتها خلال المباراة.

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