ضبط 5 قطع سلاح نارى بدون ترخيص و4 قضايا مخدرات بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 5 قطع أسلحة نارية و4 قضايا مواد مخدرة فى حملة أمنية شنتها المديرية اليوم لضبط الخارجين عن القانون.إعلان - Ads إعلان - Ads
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كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 5 قطع سلاح نارى بدون ترخيص، عبارة عن بندقية آلية و2 بندقية خرطوش و2 فرد محلى الصنع بحوزة متهمين، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية.
كما تمكنت الحملة من ضبط 4 قضايا مخدرات بينهم ضبط "قاسم. ص"، 34 سنة عاطل من المنيا وبحوزته 100 قرص لعقار الترامادول المخدر ومبلغ مالى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 13 أحوال قسم المنيا.
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