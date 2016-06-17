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ضبط 5 قطع سلاح نارى بدون ترخيص و4 قضايا مخدرات بالمنيا

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ضبط 5 قطع سلاح نارى بدون ترخيص و4 قضايا مخدرات بالمنيا ضبط 5 قطع سلاح نارى بدون ترخيص و4 قضايا مخدرات بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 5 قطع أسلحة نارية و4 قضايا مواد مخدرة فى حملة أمنية شنتها المديرية اليوم لضبط الخارجين عن القانون.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 5 قطع سلاح نارى بدون ترخيص، عبارة عن بندقية آلية و2 بندقية خرطوش و2 فرد محلى الصنع بحوزة متهمين، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 4 قضايا مخدرات بينهم ضبط "قاسم. ص"، 34 سنة عاطل من المنيا وبحوزته 100 قرص لعقار الترامادول المخدر ومبلغ مالى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 13 أحوال قسم المنيا.


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