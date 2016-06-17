إصابة شخص برش خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى القناطر الخيرية

أصيب شخص فى ساقه برش خرطوش فى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، بسبب خلافات الجيرة فى القناطر الخيرية بالقليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مساعد الوزير لأمن القليوبية إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

ودلت تحريات المباحث أنه ورد بلاغ إلى العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصاب بناحية أبو الغيط – دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "حسين هاشم" 19 سنة فنى تكييف ومقيم أبو الغيط – دائرة مركز القناطر الخيرية مصاب بطلق نارى خرطوش بالساق اليسرى والظهر، وتم نقله لمستشفى القناطر العام للعلاج، و"ابتسام أنور "40 سنة ربة منزل "والدة الأول" ومقيمة ذات الناحية، وضبط بحوزتها سلاح نارى بندقية خرطوش مطموسة الأرقام وعدد 4 طلقات من ذات العيار.

وطرف ثان "أحمد إبراهيم" 29 سنة نجار ومقيم ذات الناحية، وضبط بحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش تحمل رقم 12851 – E 15، وعدد 2 طلقة من ذات العيار، و"محمد إبراهيم " 29 سنة ميكانيكى ومقيم ذات الناحية، و"محمود إبراهيم " 29 سنة سباك ومقيم ذات الناحية، و"عمرو فرج " 28 سنة فنى تكييف ومقيم ذات الناحية، "وليد محمد" 25 سنة كهربائى ومقيم ذات الناحية، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة.

وتطور الأمر لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر، وقيام الثالث بإطلاق عيار نارى من السلاح المضبوط حوزته، محدثا إصابة الأول، وقيام الطرف الأول بإحداث تلفيات بالورشة الخاصة بالطرف الثانى.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلا الاتهامات فيما بينهم، تم تعيين خدمات أمنيه لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5236 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2016 وجار العرض على النيابة.

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