السيطرة على حريق محل أحذية فى العجوزة دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية فى الجيزة، اليوم الجمعة، على حريق فى محل أحذية أسفل عقار سكنى بمنطقة العجوزة، وذلك بعدما انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع المحل، وتمت عملية إخماد الحريق.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى محل أحذية بالعجوزة، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق له، وبصحبتهم 3 سيارات وتمت السيطرة على الحريق.

السيطرة على حريق بحظيرة مواشى بالفيوم