المرور تضبط 22 سائقا يتعاطون مخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

نظمت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية للمرور، اليوم الجمعة، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية.

وأسفرت الحملات المرورية خلال 24 ساعة عن إجراء تحليل طبى لـ125 سائقًا، وإثبات تعاطى 22 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

ومن جانبه، أكد مصدر أمنى، أن هناك حملات أمنية مكثفة يتم توجيهها على كل الطرق والمحاور للكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة أعلى الطرق السريعة، وذلك بهدف ضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادى وقائدى المركبات.

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