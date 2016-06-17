إصابة 13 شخصا فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالبحيرة

اندلعت قبل قليل، اليوم الجمعة، مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بسوق الجملة للخضراوات والفاكهة بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، وأسفرت عن إصابة 13 شخصا برش خرطوش وتم تحويل المصابين لمستشفى شبين الكوم الجامعى.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى ببدر بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "م ع م ع" سائق توك توك، و"ع ح ع" صاحب وكالة مصاب برش خرطوش بالصدر والزراع الأيمن، و"و ج ع" شيال مصاب برش خرطوش بالصدر والبطن والزراع الأيمن، و"ا ع غ" شيال مصاب برش خرطوش بالساعد الأيمن والأيسر بالصدر والبطن، و"و م ب" شيال مصاب برش خرطوش بالظهر، و"م ع غ" شيال مصاب برش خرطوش بالكاحل الأيسر، و"ا م ع" شيال مصاب برش خرطوش بالبطن والوجه وفروة الرأس، "ا ع م" تاجر خضراوات وفاكهة مصاب برش خرطوش بالبطن والكتف، و"م ع م م" عامل ومقيم مصاب برش خرطوش بالبطن والساعد الأيمن، و"ع ب ع" شيال مصاب برش خرطوش متعددة بالصدر والذراع وفروة الرأس، و"م ع م" شيال مصاب برش خرطوش بالصدر والبطن، و"م.ا.ح" شيال، و"ال ع م" شيال.

وطرف ثانى "س ع م" صاحب وكالة بالسوق التجارى، و"ن س ع" صاحب وكالة بالسوق التجارى مصاب بجرح رضى باليد اليمنى، و"م س ع" وشهرته غريب صاحب وكالة، و"ي س ع" صاحب وكالة، "ح ن س" و"م ن س ع" مزارع، و"ع ي س" عامل مصاب بجرحين رضيين بالساعد الأيسر والرأس ، و"ج رس" مزارع ، "ع ح م" سائق "توك توك"، وذلك بسبب خلاف بين الأول من الطرف الأول ونجل الأول من الطرف الثانى "ا س ع" على أسبقية المرور بقرية عبد المجيد المرسى دائرة المركز قام الطرف الثانى بالاعتداء عليه فى حينه وقيام الأول من الطرف الأول بالاستعانة بأصدقائه "عمال بالسوق التجارى" والتعدى على الوكالة المملوكة للطرف الثانى بالسوق على إثرها قام بعض أفراد الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية ما نتج عنه الإصابات المنوه عنها.

ونتج عن ذلك إصابة الطفل "عبد الرحمن السيد على خليل" برش خرطوش بالبطن والصدر، وتم تحويله لمستشفى شبين الكوم الجامعى الذى تصادف حضوره بالسوق، وتم تحويل العاشر والحادى عشر من الطرف الأول لمستشفى شبين الكوم الجامعى وباقى المصابين لمستشفى بدر العام.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز بدر برئاسة الرائد إسلام قطب رئيس المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الثانى السلاح المستخدم بندقية خرطوش سريعة الطلقات تحمل رقم 43560 و5 طلقات من ذات العيار] وبحوزة الرابع من الطرف الثانى بندقية آلية عيار7.62x 39 تحمل رقم 22137 بدبشك حديدى والخزينة الخاصة بها وعدد 20 طلقة من ذات العيار.

وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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