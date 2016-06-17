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الأرصاد: طقس غدا معتدل بالسواحل الشمالية حار جنوبا والعظمى بالقاهرة 36

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الأرصاد: طقس غدا معتدل بالسواحل الشمالية حار جنوبا والعظمى بالقاهرة 36 الأرصاد: طقس غدا معتدل بالسواحل الشمالية حار جنوبا والعظمى بالقاهرة 36
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غد السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة مع ارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :


>

الصغرى العظمى


>القاهرة 22 36
>الإسكندرية 23 32
>مطروح 21 29
>بورسعيد 22 30
>دمياط 22 31
>بلطيم 21 32
>الإسماعيلية 23 38
>السويس 23 38
>العريش 20 34
>نخل 17 35
>طابا 21 36
>الطور 24 34
>مرسى علم 27 37
>الغردقة 26 37
>شرم الشيخ 27 37
>رفح 20 33
>كاترين 15 31
>سيوة 20 38
>المنيا 23 37
>الفيوم 23 38
>رأس سدر 23 35
>أبوسمبل 26 43
>وسط الدلتا 21 37
>أسيوط 23 39
>سوهاج 24 39
>الأقصر 25 43
>أسوان 26 44
>شلاتين 26 35
>حلايب 28 33
>الوادى الجديد 26 39
>قنا 25 42
>نويبع 26 36
>السلوم 20 32

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:


>

الصغرى العظمى


>مكة المكرمة 30 44
>المدينة 30 43
>الرياض 29 42
>المنامة 30 36
>أبوظبى 29 41
>الدوحة 31 40
>الكويت 26 42
>دمشق 18 36
>بيروت 23 32
>عمان 19 34
>القدس 21 31
>غزة 22 32
>بغداد 24 39
>مسقط 31 35
>صنعاء 14 30
>الخرطوم 29 40
>طرابلس 24 36
>تونس 20 30
>الجزائر 14 28
>الرباط 14 24
>نواكشوط 21 39

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:


>

الصغرى العظمى


>أنقرة 10 28
>اسطنبول 22 32
>اسلام اباد 28 39
>نيودلهى 29 37
>جاكرتا 24 31
>بكين 20 31
>كوالامبور 25 33
>طوكيو 21 30
>أثينا 26 38
>روما 16 27
>باريس 12 19
>مدريد 12 24
>برلين 13 22
>لندن 12 18
>مونتريال 13 28
>موسكو 18 28
>نيويورك 17 28
>واشنطن 18 28

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