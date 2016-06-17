«وزير التموين» يعلن انتهاء عصر احتكار «القمح المستورد»

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، انتهاء عمليات احتكار القمح المستورد، مؤكدًا أنَّ هيئة السلع التموينية بدأت خلال العامين الأخيرين بشراء الأقماح المستوردة عن طريق البورصات العالمية، ومن عدة مناشئ مختلفة، وليس عن طريق وسطاء.

وقال حنفي في بيانٍ له، الجمعة، إنَّ عمليات استيراد القمح تتم من خلال عدة بلدان هي:” روسيا وفرنسا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا والأرجنتين وأستراليا وغيرها من الدول”، مشيرًا إلى أنَّ هيئة السلع التموينية تقوم يوميا بمتابعة أسعار القمح في البورصات العالمية للحبوب، ومتابعة موقف المعروض من القمح علي مستوي العالم.

وأضاف أنَّ الإعلان عن المناقصة يتم من خلال وكالات الأنباء العالمية واسعة الانتشار، لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والمصداقية والانتشار، مشيرًا إلى أنَّه يتم البت في العروض المقدمة من قبل الموردين من خلال لجنة البت المشكلة من ممثل من هيئة السلع التموينية ومن وزارة المالية ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوي المختصة ومن التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.

وتابع:” جهود لجنة البت في التفاوض حققت وفورات مالية من تخفيض الأسعار حوالي 73 مليونا و290 ألفا و550 دولارا خلال العام المالي 2015 – 2016.

ولفت وزير التموين إلى أنَّ البيانات والأرقام الخاصة بسجلات هيئة السلع التموينية لموردي الأقماح المستوردة خلال العامين الأخيرين تؤكد انتهاء عصر احتكار القمح المستورد من قبل بعض الأشخاص أو الشركات، عكس ما يدعي البعض، مؤكدًا أنَّ الجدول الخاص بالموردين لعام 2014 – 2015 يوضح ذلك، حيث بلغت نسبة أعلي الموردين من جملة الأقماح الموردة 7% خلال عام 2015.