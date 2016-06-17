ضبط طالب ثانوي لحيازته سماعة بلوتوث بقصد الغش في أسيوط

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثاني أسيوط، الجمعة، من إلقاء القبض على طالب بالثانوية العامة بحوزته “فيزا كارد” وسماعة بلوتوث اشتراها من شركة بالإسكندرية واستلمها عن طريق شركة شحن بأسيوط بقصد استخدامها في الغش في الامتحانات.

تلقى اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد وردت معلومات لضباط مباحث قسم ثان أسيوط أكدتها التحريات مفادها شراء (أ.ي.ص. – طالب ومقيم المندرة دائرة مركز ديروط)، جهاز فيزا كارت وسماعة بلوتوث من شركه باور تكتولوجي بالإسكندرية وشحن الجهاز عن طريق شركة رابيدو للشحن بأسيوط عقب تقنيين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته جهاز فيزا كارت وسماعة بلوتوث بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الغش.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.