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بالصور.. تراكم مياه الصرف بشوارع المندرة والعصافرة فى الإسكندرية

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بالصور.. تراكم مياه الصرف بشوارع المندرة والعصافرة فى الإسكندرية بالصور.. تراكم مياه الصرف بشوارع المندرة والعصافرة فى الإسكندرية
مازالت مشكلة غرق الشوارع بمياه الصرف الصحى، تؤرق الأهالى بمناطق شرق الإسكندرية، خاصة المندرة والعصافرة، حيث سيطرت على سكان أهالى العصافرة حالة من الاستياء والغضب بسبب طفح مياه الصرف الصحى بشوارع الصاوى وعمرو بن عبد العزيز وبدر وشارع مسجد الرحمن.

وأشار أهالى المنطقة إلى أن ارتفاع منسوب المياه تسبب فى شل حركة المرور من المارة وأصحاب السيارات، فضلا عن غرق المداخل الأمامية الخاصة بالمنازل والمحلات التجارية، وسط تجاهل مسئولى الصرف الصحى فى المحافظة لمدة أسبوعين، مطالبين بتدخل المسئولين لحل الأزمة.

من جانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى فى الإسكندرية، أن الهبوط الأرضى الذى وقع بالمنطقة يؤثر على تراكم مياه الصرف بالمناطق المنخفضة، وأنه جار الدفع بسيارات لشفط مياه الصرف الصحى من الشوارع المذكورة.

غرق الشوارع بمياه الصرف الصحى (1)

غرق الشوارع بمياه الصرف الصحى (2)

غرق الشوارع بمياه الصرف الصحى (3)

غرق الشوارع بمياه الصرف الصحى (4)


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