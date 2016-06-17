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ضبط 3 متهمين مطلوبين جنائيا وتحرير 1679 مخالفة مرورية بالمنيا

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ضبط 3 متهمين مطلوبين جنائيا وتحرير 1679 مخالفة مرورية بالمنيا ضبط 3 متهمين مطلوبين جنائيا وتحرير 1679 مخالفة مرورية بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 3 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية، وتمكنت مباحث المرور من تحرير 1679 محضر مخالفة مرورية.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم أمام النيابة فى قضايا شروع فى قتل ومقاومة سلطات، بينما تمكنت مباحث المرور من ضبط 1679 مخالفة مرورية متنوعة و23 دراجة نارية بدون ترخيص.


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