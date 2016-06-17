ضبط 3 متهمين مطلوبين جنائيا وتحرير 1679 مخالفة مرورية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 3 متهمين مطلوبين أمام النيابة فى قضايا جنائية، وتمكنت مباحث المرور من تحرير 1679 محضر مخالفة مرورية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ضبط 50 قضية تموينية متنوعة بالمنيا
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كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، يفيد ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم أمام النيابة فى قضايا شروع فى قتل ومقاومة سلطات، بينما تمكنت مباحث المرور من ضبط 1679 مخالفة مرورية متنوعة و23 دراجة نارية بدون ترخيص.
>ضبط 50 قضية تموينية متنوعة بالمنيا
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