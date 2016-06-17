موسكو: لا نؤيد حل الأزمة السورية بالقوة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تسوية الأزمة السورية بالقوة “ليست طريقتنا”، وذلك تعليقا على دعوات مسؤولين أمريكيين إلى قصف مواقع الجيش السوري.

وقالت زاخاروفا في حديث لوكالة “إنترفاكس” على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الجمعة، “ليس من السر بالنسبة لنا أن هناك قوى سياسية في الولايات المتحدة تدعو إلى حل عسكري للأزمة في سوريا إلا أن ذلك ليس طريقتنا”.

وأكدت أن موقف روسيا بشأن الأزمة السورية معروف جيدا، قائلة إن “عملية المفاوضات وتشكيل مجموعة دعم سوريا وإطلاق الحوار السياسي بين السوريين بوساطة الأمم المتحدة وغيرها من اللاعبين الدوليين خير دليل على ذلك”.

وكانت مجلة “وول ستريت جورنال” الأمريكية قد كشفت أن أكثر من 50 موظفا في وزارة الخارجية الأمريكية وجهوا رسالة للرئيس باراك أوباما دعوا فيها لإجراء عملية عسكرية ضد قوات الحكومة السورية.