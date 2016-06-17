الكرملين: التمييز بين فصائل المعارضة السورية صعب

قال المتحدث باسم الكرملين، اليوم الجمعة، إنه من الصعب التمييز بين المعارضة المعتدلة والمتطرفين على الأرض عند توجيه ضربات جوية في سوريا، إذ أنهم في كثير من الأحيان يقاتلون بالقرب من بعضهم البعض.

كما انتقد المتحدث مذكرة دعا فيها مسؤولون أميركيون لشن ضربات جوية على القوات الحكومية، وأضاف أن أي محاولة لتغيير النظام في سوريا ستدفع المنطقة برمتها إلى الفوضى.

وتأتي تصريحات المتحدث باسم الكرملين، عقب مزاعم مسؤول عسكري أميركي كبير، لم يتم الكشف عن هويته، اتهم القوات الروسية في سوريا بقصف مقاتلين تدعمهم واشنطن.