القوى العاملة: وقف وإلغاء نشاط 9 شركات لإلحاق العمال بالخارج لمخالفة القانون

قرر وزير القوى العاملة ، محمد سعفان، إلغاء تراخيص مزاولة نشاط 5 شركات لإلحاق المصريين للعمل بالخارج لمخالفة القانون ، وإيقاف نشاط 4 شركات لحين توفيق أوضاعها، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة بعد زوال المخالفة.

وقال سعفان فى بيان صحفى اليوم الجمعة فى بيان،: إن قرار الإلغاء شمل شركات "اليكسيا" ترخيص رقم (409)، و"الحرية" ترخيص رقم (918) ، و"النسيم" ترخيص رقم (916)، و"الدار البيضاء" ترخيص رقم (255) ، و"أبواب العالم" ترخيص رقم 923.

وأضاف "سعفان" أن تقرر أيضا إيقاف نشاط شركة "البدرالدولية" ترخيص رقم(1046)، و"نما" ترخيص رقم (931)، و"الأفاق" ترخيص رقم (1121) ، و"مالك " ترخيص رقم (149) لحين توفيق أوضاعهم وإزالة المخالفات التى تم رصدها من خلال مفتشى العمل ، وفى نفس الوقت تم رفع الإيقاف عن نشاط شركة "هابي دريم" ترخيص رقم (1191) وذلك لزوال أسباب الوقف.

وكشف الوزير ، أن أسباب الإغلاق والإيقاف تختلف من شركة لإخري إما بسبب مخالفات بين تقاضى مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانونا، أو تقاضى مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر أو المزاولة فى مقر غير المقر المرخص به، أو عدم موافقة الجهات المعنية، أو بناء على طلب المدير المسئول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهائه.

وأكد "سعفان" أن الوزارة تقوم بالرقابة والتفتيش المستمر على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال 733 مكتبا بـ 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، مشيرا إلى أن دور الوزارة فى هذا الخصوص يقوم على الوظائف المنفذة عن طريق تلك الشركات حتى يتم تسفير العمالة، وبعد التنفيذ فى تلقى شكاوى العمالة التى تتعرض للغش أو التدليس ومعالجتها فى الإطار الذى رسمه القانون.

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