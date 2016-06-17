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الصندوقان الأسودان للطائرة المصرية يصلان القاهرة مساء اليوم

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الصندوقان الأسودان للطائرة المصرية يصلان القاهرة مساء اليوم الصندوقان الأسودان للطائرة المصرية يصلان القاهرة مساء اليوم
قالت مصادر بوزارة الطيران المدنى، أن سيتم تفريغ أخر 30 دقيقة من مسجل محادثات كابينة قيادة الطائرة (Cockpit voice recorder) لفحص المحادثات التى تمت بين قائد الطائرة ومساعده أو التى تمت بين قائد الطائرة وأبراج المراقبة الجوية التى مرت عليها الطائرة.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر وصول الصندوقان الأسودان فى الساعات القادمة من اليوم الجمعة، خاصة بعد تمكن السفينة «Lethbridg John» المؤجرة من المصرية للمشاركة في أعمال البحث من انتشال الصندوق الثانى.

وأشارت المصادر إلى أنه سيكون فى استقبال الصندوق الأسود مسئولى النيابة العامة وأعضاء لجنة التحقيق تمهيدا لبدء تحليل آخر 30 دقيقة، أن تمتلك مركزا لتفريغ وتحليل محتويات الصندوقين الأسودين منذ عام 2003 وتم تشغيله فور سقوط طائرة فلاش إير بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ عام 2004.

وكانت لجنة التحقيقات المصرية، اعلنت أن السفينة «Lethbridg John» المؤجرة من الحكومة المصرية للمشاركة في أعمال البحث عن حطام الطائرة A320 التي سقطت في مياه البحر المتوسط الشهر الماضى تمكنت من العثور على مسجل محادثات كابينة قيادة الطائرة «Cockpit voice recorder) »، كما تمكنت من انتشال الصندوق الثاني والخاص بمسجل بيانات الطائرة (Flight data recorder) فجر اليوم الجمعة.
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مصر 365

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