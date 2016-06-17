5 طرق لتجنب الأمراض الموسمية أهمها شرب اللبن بالكركم والنظافة الشخصية

وتتضمن النصائح الآتى:

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- أهمها الغرغرة واستنشاق البخار.. نصائح لحمايتك من الأمراض مع تغير الفصول

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، أفضل الطرق التى يجب اتباعها لتجنب الإصابة بالأمراض الموسمية مثل الحمى وسيلان الأنف والسعال وغيرها من الأمراض الشائعة عند تغير الفصول والبقاء بصحة جيدة.>1- شرب اللبن بالكركم: إذا كنت تعانى من سيلان أو انسداد الأنف، أو التهاب الحلق فأن إضافة ملعقتين من مسحوق الكركم على كوب من اللبن الدافئ كفيلان لعلاج هذه المشاكل المرضية.>2- الغرغرة بالمياه المالحة: إذا كنت تعانى من ألم فى الحلق الذى ينتج عنه تهيج، ويؤدى إلى صعوبة فى تناول الطعام أو الشراب، فمن الممكن الغرغرة بالماء الدافئ فى هذه الحالة للحصول على أفضل نتيجة وتتخلص من الألم خلال أيام قليلة.>3- الحفاظ على النظافة الشخصية أمر ضرورى لتجنب الفيروسات والبكتيريا المحيطة بك، وذلك بغسل الأيدى دائما فيجب أن تغسل اليدين جيدا قبل تناول الطعام والقدمين بمجرد الوصول من خارج المنزل.>4- الحفاظ على البيئة المحيطة بك نظيفة: فالمياه الراكدة هى أرض خصبة لتكاثر الناموس، لذا تجنب تخزين المياه، والحفاظ على بيتك والمناطق المحيطة نظيفة، وإلى جانب ذلك من الضرورى تجنب أطعمة الشارع، لأنها قد تؤدى إلى التسمم الغذائى.>5- تجنب ارتداء الملابس أو الأحذية الرطبة: لأنها قد تعرضك للإصابة بالالتهابات الفطرية.