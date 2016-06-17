الأهلي يرتدي اللون الأزرق في بداية مشواره الإفريقي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فريقه سيرتدي القميص ذو اللون الأزرق وليس الأحمر في مباراته المقبلة أمام زيسكو الزامبي.

ويحل الأهلي ضيفا يوم السبت على زيسكو الزامبي لملاقاته في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن الطاقم الأساسي للفريق زامبي هو البرتقالي وهو ما يتشابه مع اللون الأحمر، لذا فتقرر أن يرتدي فريقه الطاقم الثاني.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى زامبيا فجر يوم الجمعة استعدادا لملاقاة زيسكو ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الرئيسي في ملعب ليفي ماناواسا استعدادا للقاء.