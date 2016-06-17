تعرف على 11 فئة مستحقة للدعم فى أحدث تقارير وزارة التموين أمام البرلمان

حصل "اليوم السابع" على نسخة من تقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أداء الوزارة وبرنامجها وخططها، والمعروض على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

ووضعت الوزارة مخطط بحث استحقاق صاحب البطاقة التموينية "رب الأسرة" للدعم من عدمه طبقا لمعايير معينة، منها مهنته ومدى استحقاقه للدعم، موضحة أنه فى حالة عدم استحقاقه للدعم يتم إلغاء بطاقة الأسرة التموينية الذكية.

وحددت الوزارة 11 فئة مستحقة للدعم وهم: العاملون بالحكومة والقطاع العام وأرباب المعاشات منهم، والمستحقون لمعاشات مبارك والضمان الاجتماعى والسادات، وأرباب المعاشات من غير العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، والمهنيون والحرفيون من ذوى الأعمال أصحاب الدخول الضئيلة والمؤمن عليهم بدخل شهرى يقل عن 1200 جنيه، وكبار السن ذوى الدخول الضئيلة.

كما تضمنت قائمة مستحقى الدعم العاملين الذين أحيلوا إلى التقاعد نتيجة الخصخصة بمكافأة أو تسريحهم، والمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة، والمزارعين الحائزين على أقل من خمسة أفدنة، والقصر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، وأصحاب المؤهلات الذين لم يعملوا والمتعطلين على العمل.

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