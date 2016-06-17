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صور.. الرئيس السيسي يصلي الجمعة بمسجد المشير طنطاوي فى ذكرى العاشر من رمضان

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الرئيس السيسي يصلي الجمعة بمسجد المشير طنطاوي فى ذكرى العاشر من رمضان

الرئيس يصلي الجمعة بمسجد المشير طنطاوي 

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب العاشر من رمضان.

ورافق الرئيس السيسي كل من الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

والقى خطبة الجمعة الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذى أكد على بسالة وشجاعة الجيش المصرى .

الرئيس السيسي يصلي الجمعة بمسجد المشير طنطاوي فى ذكرى العاشر من رمضان

الرئيس السيسي يصلي الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

 

 

 

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