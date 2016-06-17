أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فريق في الجول - عيد عبد الملك يختار أفضل 11 في الدوري ' الوسط للأهلي والهجوم للزمالك '

Google+ Print
فريق في الجول - عيد عبد الملك يختار أفضل 11 في الدوري ' الوسط للأهلي والهجوم للزمالك ' فريق في الجول - عيد عبد الملك يختار أفضل 11 في الدوري ' الوسط للأهلي والهجوم للزمالك '

يعرض FilGoal.com اختيارات أحمد عيد عبد الملك نجم طلائع الجيش لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات عيد عبد الملك من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية. وينشرها FilGoal.com تباعا.

واختار عيد عبد الملك تشكيلا يضم ستة لاعبين من فريقه السابق الزمالك، وثلاثة لاعبين من الأهلي.

ويرى نجم حرس الحدود السابق أن أيمن حفني ساحر الزمالك هو الأفضل في الدوري هذا الموسم ورمضان صبحي نجم الأهلي الشاب هو أفضل لاعب صاعد.

طالع أيضا

فريق في الجول - مصطفى فتحي يختار أفضل 11 في الدوري "+رمضان"

فريق في الجول – السولية يختار أفضل 11 في الدوري "مدافع زملكاوي"

فريق في الجول – محمد ناصف يختار أفضل 11 في الدوري "لاعب زملكاوي واحد"

فريق في الجول – إيفونا يختار أفضل 11 في الدوري المصري "من يكون الأبرز؟"

فريق في الجول – قاهر المقاصة يختار أفضل 11 في الدوري "رمضان × 2"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع