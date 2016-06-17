فريق في الجول - عيد عبد الملك يختار أفضل 11 في الدوري ' الوسط للأهلي والهجوم للزمالك '

يعرض FilGoal.com اختيارات أحمد عيد عبد الملك نجم طلائع الجيش لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات عيد عبد الملك من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية. وينشرها FilGoal.com تباعا.

واختار عيد عبد الملك تشكيلا يضم ستة لاعبين من فريقه السابق الزمالك، وثلاثة لاعبين من الأهلي.

ويرى نجم حرس الحدود السابق أن أيمن حفني ساحر الزمالك هو الأفضل في الدوري هذا الموسم ورمضان صبحي نجم الأهلي الشاب هو أفضل لاعب صاعد.

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