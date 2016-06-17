صالح جمعة: مواجهة زيسكو صعبة لسببين.. ولدينا هدفا واحدا

يؤمن صالح جمعة لاعب خط وسط الأهلي أن مواجهة زيسكو الزامبي ستكون صعبة على فريقه لسببين، مؤكدا في الوقت ذاته أن وزملاؤه لديهم هدفا واحدا يرغبون في تحقيقه.

ويحل الأهلي ضيفا يوم السبت على زيسكو الزامبي لملاقاته في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث صالح جمعة قائلا:"أنا جاهز للمشاركة في المباراة إذا ما قرر الجهاز الفني الاعتماد علي".

وأكمل"المباراة ستكون صعبة نظرا لأن زيسكو سيخوضها على ملعبه وأمام جماهيره".

وأضاف"كما أن هذه هي المباراة الأولى في دور المجموعات وعلينا تحقيق نتيجة إيجابية لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط خلال الفترة المقبلة لضمان التأهل للدور نصف النهائي".

وأردف لاعب إنبي السابق"ولكنني أؤمن بأن الأهلي يمتلك الخبرات الكافية للتعامل مع تلك الأجواء والضغوطات".

وأتم"هدفنا الفوز بلقب البطولة الإفريقية والتأهل لكأس العالم للأندية".