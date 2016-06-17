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مباحث القاهرة تضبط عاطل بحوزته بندقيتين آلي وخرطوش قبل بيعهما للعناصر الخطرة

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مباحث القاهرة تضبط عاطل بحوزته بندقيتين آلي وخرطوش قبل بيعهما للعناصر الخطرة مباحث القاهرة تضبط عاطل بحوزته بندقيتين آلي وخرطوش قبل بيعهما للعناصر الخطرة

 أرشيفية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط عاطل بحوزته بدقيقتين آلى وخرطوش قبل بيعهما للعناصر لخطرة بمدينة نصر.

وكانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة اول مدينة نصر أكدتها التحريات السرية، مفادها حيازة المدعو وائل سامي إبراهيم محمد “٢٧سنة عاطل” مقيم شارع الزهور بعزبة الهجانة، السابق اتهامه في القضية رقم 14991 لسنة 2015م الخانكة ” قتل”، لأسلحة نارية بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات الامنية وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته بندقية آلي عيار 7.62×39مم و14 طلقة من ذات العيار، وبندقية خرطوش محلية الصنع.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم واحاله اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أ ش أ

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