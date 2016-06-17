مسئول بارز بإدارة جورج بوش يعلن تصويته لصالح كلينتون

أعلن مسئول أمريكى بارز بإدارة الرئيس السابق "الجمهورى" جورج بوش أنه سيصوت لصالح المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال ريتشارد أرميتادج، الذى عمل مساعدا لوزير الخارجية فى حكم الرئيس الأمريكى السابق، إنه سيؤيد كلينتون على منافسها الجمهورى دونالد ترامب.

وفى تصريحات لمجلة "بولتيكو" الأمريكية، قال أرميتادج الذى عمل أيضا مساعدا لوزير الدفاع فى إدارة رونالد ريجان إنه سيصوت لكلينتون لأنه يرى أن ترامب لا يبدو جمهوريا، ولا يريد أن يتعلم، لذلك فإن سيصوت لمنافسته الديمقراطية.

وعلقت المجلة قائلة إن أرميتادج يصبح بذلك أرفع مسئول جمهورى يخرج عن التزامه تجاه حزبه ويصوت لصالح المرشح المنافس.

وكان العشرات من نخبة السياسة الخارجية من الجمهوريين قد أعلنوا بالفعل عدم تأييد ترامب أو العمل معه، وإن كان عدد أقل بكثير قد قال إنه سيصوت لكلينتون. وتشمل تلك المجموعة ماكس بوت، المحلل العسكرى البارز المنتمى للمحافظين الجدد ومارك سولتر، رئيس الموظفين لدى السيناتور الجمهورى جون ماكين وغيرهم.

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