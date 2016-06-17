سقوط محاسب بشركة الصوامع استولى على 23مليون جنيه من عائد توريد القمح

وجهت الأجهزة الرقابية صفعة جديدة لأباطرة قضايا الفساد، بضبط مسئولين عن صوماع للقمح المدعم زوروا فى الأوراق للاستيلاء على 23 مليون جنيه من أموال الدعم.

وردت معلومات للواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، مفادها قيام محاسب بشركة الصوامع التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين " قطاع أعمال عام"، بمنشأة القناطر شمال الجيزة، بالتلاعب فى أرصدة الأقماح المحلية توريد موسم 2016 المدعمة من قبل الدولة، عن طريق إثبات كميات بالدفاتر وإصدار إذن إضافى لها على خلاف الحقيقة، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى للبلاد، متربحين جراء ذلك، ومهدرين أموالاً من الدعم الذى توفره الدولة لمحدودى الدخل.

تم توجيه مأمورية أمنية من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين، برفقة لجان من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية داهمت الصوامع، وضبطت محاسب بالشركة، وبمطابقة الرصيد الفعلى على دفتر "حركة الشركة" تبين وجود عجز فى كمية 8323.150 طن أقماح محلية توريد موسم 2016.

وقُدر العجز بمبلغ 23 مليون جنيه، وتم التحفظ على المضبوطات، وأحال اللواء حسنى ذكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين المتهمين للنيابة.

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