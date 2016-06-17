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حملة "الفول فرى": الأطعمة غير الصحية سبب رئيسى فى الإصابة بالسرطان

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حملة "الفول فرى": الأطعمة غير الصحية سبب رئيسى فى الإصابة بالسرطان حملة "الفول فرى": الأطعمة غير الصحية سبب رئيسى فى الإصابة بالسرطان
أكد الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس رئيس الجمعية الدولية للأورام خلال احتفالية نظمتها الجمعية مساء أمس للناجيات من السرطان من أجل دعم مرضى الأورام ضمن حملة "الفول فرى" أن الطعام الذى نتناوله يعتبر عاملا أساسيا فى الإصابة بالسرطان، وأن الأطعمة غير الصحية والوجبات السريعة تسبب السرطان.

وقال الدكتور هشام الغزالى إن الغذاء له علاقة مباشرة فى الإصابة بسرطان القولون والمعدة والمستقيم والبنكرياس، موضحا أن الاعتدال فى تناول الطعام، وتناول الخضروات والفواكه المحتوية على الالياف تقى من الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان القولون والمعدة والمستقيم.

وأشار خلال الاحتفالية التى نظمها بهدف التبرع لمرضى الأورام ضمن حملة "الفول فرى" إلى أنه اختار هذا العنوان لحملته باعتبار أن الفول من الاطعمة الشعبية التى تقى من السرطان بدلا من اللحوم المصنعة، والوجبات السريعة المشبعة بالدهون، والتى ثبت أنه تؤدى للإصابة بالسرطان.

وأكد الدكتور هشام الغزالى أن الدراسات أثبتت أن التدخين من أهم المسببات الرئيسية للإصابة بسرطان الرئة واللسان والفم والمثانة، داعيا إلى الإقلاع عن التدخين لتجنب الإصابة بهذه الانواع من السرطانات، مشيرا إلى أن هناك أماكن فى محددة ومعروفة ينتشر فيها دخان المصانع ويعانى سكانها من ارتفاع نسب الإصابة بسرطان الرئة، وخصوصا سرطان الغشاء البلورى للرئة بسبب دخان المصانع.

وقال الدكتور هشام الغزالى إن الهرمونات التعويضية أو الهرمونات الأنثوية التى تتناولها بعض السيدات بعد سن الأربعين لتبدو أكثر شبابا تسبب سرطان الثدى، كما أن زيادة هرمون الذكورة فى الرجال يؤدى للإصابة بسرطان البروستاتا، مؤكدا أن هناك عوامل خارجية وعوامل داخلية تؤدى للإصابة بالسرطان.

وأوضح الدكتور هشام الغزالى أن العلماء أثبتوا أن للمناعة دور هام جدا فى الوقاية من السرطان، وأن الجهاز المناعى قادر على هزيمة السرطان وهو الصد الرئيسى للأورام وأن الحالة النفسية للشخص تؤثر على جهاز المناعة، موضحا أن دعم مرضى السرطان والوقوف بجانبهم يساعد فى شفائهم وأن تقوية جهاز المناعة كفيل بالقضاء على السرطان، وهذا ما أدى إلى التوصل لأدوية مناعية قادرة على القضاء على السرطان تعتمد على تقوية جهاز المناعة والذى بدورة يقضى على السرطان.

جدير بالذكر أن الاحتفالية شارك فيها الإعلامية لمياء عبد الحميد والتى أقيمت بأحد المطاعم بالقاهرة، والتى تدعم الحملة، حيث يتم توزيع كوبونات للمحتاجين للمشاركة فى سحور عدد من الفقراء المحتاجين طوال شهر رمضان.

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حملة الفول فرى، دعم مرضى الأورام، الطعام والسرطان، التدخين، الهرمونات الانثوية، السرطان، علاج السرطان، سرطان الثدى، سرطان الرئة، الصحة، اخبار الصحة (4)

حملة الفول فرى، دعم مرضى الأورام، الطعام والسرطان، التدخين، الهرمونات الانثوية، السرطان، علاج السرطان، سرطان الثدى، سرطان الرئة، الصحة، اخبار الصحة (5)

حملة الفول فرى، دعم مرضى الأورام، الطعام والسرطان، التدخين، الهرمونات الانثوية، السرطان، علاج السرطان، سرطان الثدى، سرطان الرئة، الصحة، اخبار الصحة (6)

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>اكتشاف الجين المسبب لسرطان القولون أدى للتوصل لعلاج موجه يقضى عليه

أستاذة بالقومى للبحوث تدعو للعودة لغذاء قدماء المصريين

لأنه يحمى من السرطان.. "الدولية للأورام" تطلق حملة باسم الفول "فرى"

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