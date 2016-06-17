رئيس مدينة الأقصر يشدد على رؤساء الأحياء برصد المخالفات وحل مشاكل المواطن

عقد العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء، فى حضور المهندس حجاج يوسف مدير المتابعة الميدانية بمدينة الأقصر، نوقش خلال الاجتماع عدد من الملفات الهامة على رأسها الاهتمام بمنظومة النظافة بعمل صيانة دورية للمعدات والسيارات العاملة فى مجال النظافة، وتكثيف عمليات النظافة العامة ورفع المخلفات والقمامة بالقطاعات كافة، ومدى إمكانية الخدمات التى تقدم للمواطن البسيط، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على مشكلة النظافة لتوفير البيئة الصحية المناسبة للمواطن.

وشمل الاجتماع مناقشة سبل الاهتمام بمنظومة الكهرباء، بتكليف رؤساء الأحياء بإعداد تقريرمفصل بأعداد المحولات والأكشاك الكهربائية الموجودة بنطاق كل حى، والعمل على تجهيز وصف تفصيلى عن تلك المحولات والأكشاك الكهربائية التى تحتاج إلى تجديد أو إصلاح، والوقوف على حسن سير العمل فى مختلف المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف على المشاكل على الطبيعة والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة وبمشاركة المواطنين أنفسهم.

وقال العميد أحمد نسيم، خلال الاجتماع أن الأداء التنفيذى على مستوى المدينة سيعمل بروح الفريق الواحد المتكامل والمتعاون فى تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن فى قطاعات الخدمات كافة، خاصة التى تمس حياته اليومية.

وأصدر رئيس مدينة الأقصر، تعليمات مباشرة لرؤساء الأحياء بالتواجد الدائم فى الشارع وفى مختلف المواقع لرصد مخالفات البناء وردع المخالفين، والتواصل مع المواطنين على مدار اليوم والتعرف على مشاكلهم ومطالبهم، والعمل على إيجاد حلول غير تقليدية أو نمطية لهذه المشاكل والعمل الجاد على تخفيف أعباء ومعاناة المواطنين.

بالصور.. رئيس مدينة الأقصر يبحث مع رؤساء الأحياء خطط التطوير