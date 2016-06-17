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صحة القليوبية: إقالة مدير مستشفى أبو المنجا بسبب سوء الخدمات الطبية

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صحة القليوبية: إقالة مدير مستشفى أبو المنجا بسبب سوء الخدمات الطبية صحة القليوبية: إقالة مدير مستشفى أبو المنجا بسبب سوء الخدمات الطبية
قرر نصيف الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إقالة مدير مستشفى أبو المنجا المركزى بشبرا الخيمة، وتعيين الدكتور عصام حسين خلفاً له.

وأكد وكيل الوزارة، فى بيان له اليوم، أن قرار الإقالة جاء بسبب تدنى الخدمات الصحية والقصور والإهمال فى حق المرضى داخل كافة الأقسام الطبية وكثرة غياب الأطباء بالمستشفى، مشيراً إلى أنه يخصص وقتا بصفة يومية للمرور على المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد على أرض الواقع من الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ومدى تواجد الأطباء وتوافر الأدوية لتقديم خدمة صحية لائقة للمرضى، كما نص الدستور والقانون.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه خصص لجنة للمتابعة وتحرير تقارير بصفة يومية عن مستوى الأداء بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، خصوصا فى القرى والنجوع، والتأكد من تواجد كافة أطقم الأطباء والتمريض والعاملين ورصد جودة الخدمات الصحية، موضحاً أن الجولات المفاجئة مستمرة ولا مكان للمقصرين فى حقوق المرضى داخل منظومة الصحة بالقليوبية.


>- محافظ القليوبية يشارك فى مجلس أمناء مستشفى قليوب المركزى ويعتمد اللائحة التنفيذية

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