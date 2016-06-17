إزالة 7 منازل تعديات على أراض زراعية بأسيوط

شنت رئاسة مركز ومدينة القوصية بأسيوط حملة لإزالة التعديات للمنازل المقامة على الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية، حفاظًا على الرقعة الزراعية من البوار والتصحر.

وترأس الحملة المهندس طلعت محمود على، نائب رئيس مركز ومدينة القوصية، وتحت رعاية المهندس بدرى محمد بدرى رئيس المركز بالاشتراك مع أعضاء الإدارة الهندسية بالمركز، وموظفى حماية الاراضى الزراعية، وقوة من مركز شرطة القوصية، وفرق قوات الأمن.

وأسفرت نتائج الحملة عن إزالة 7 منازل تعديات على الأراضى الزراعية بأحواض "الجنينة - حوض يوسف - حوض البربا - حوض عبد المنعم - حوض مكارم البحرى" إزالة كاملة حتى سطح الأرض.

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