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ميناء الأدبية يستقبل 8 آلاف طن بضائع قادمة من جدة

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ميناء الأدبية يستقبل 8 آلاف طن بضائع قادمة من جدة ميناء الأدبية يستقبل 8 آلاف طن بضائع قادمة من جدة
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الأدبية استقبل السفينة O.M.IRIDIUM وعلى متنها 8 آلاف طن بضائع عامة داخل حاويات قادمة من جدة. فيما تغادر السفينة SAMA ميناء الأدبية على متنها 1500 طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة الأردنى.

وأضاف مصطفى، أن ميناء سفاجا استقبل السفينة نما اكسبريس وعلى متنها 29 شاحنة، كما تغادر العبارة أمانة وعلى متنها 204 راكب و32 شاحنة و3 سيارات، والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 61 شاحنة والسفينة الحرية وعلى متنها 21 شاحنة، فيما يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة سينا وعلى متنها 562 راكبا منهم 90 معتمرا و2 باص عمرة و22 تريلا و11 براد و22 سيارة و2 باص جيت.


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